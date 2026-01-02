Is heel makkelijk om de wereld op te delen in goed en kwaad, in dader en slachtoffer, maar in werkelijkheid zijn er allerlei grijstinten. Neem dit volstrekt ambigue politiefilmpje: dapp're knul wordt in Amsterdams steegje belaagd door tegenstanders (denken we, beelden zijn nogal korrelig), biedt moedig weerstand (denken we, beelden zijn nogal korrelig), en goed, uiteindelijk pakt hij er een mes bij en steekt toe (denken we, beelden zijn nogal korrelig). Afkeurenswaardig, ja, zeker, maar ook meerduidig (denken we, beelden zijn nogal korrelig). Afijn, de politie zoekt nu die ene knul, want er moet en zal iemand bloeden (WOKE!). Wie biedt?