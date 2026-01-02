achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

ZoekZoek. Steegsteker 020

Dat mag niet!

Is heel makkelijk om de wereld op te delen in goed en kwaad, in dader en slachtoffer, maar in werkelijkheid zijn er allerlei grijstinten. Neem dit volstrekt ambigue politiefilmpje: dapp're knul wordt in Amsterdams steegje belaagd door tegenstanders (denken we, beelden zijn nogal korrelig), biedt moedig weerstand (denken we, beelden zijn nogal korrelig), en goed, uiteindelijk pakt hij er een mes bij en steekt toe (denken we, beelden zijn nogal korrelig). Afkeurenswaardig, ja, zeker, maar ook meerduidig (denken we, beelden zijn nogal korrelig). Afijn, de politie zoekt nu die ene knul, want er moet en zal iemand bloeden (WOKE!). Wie biedt?

Tags: zoekzoek, spartacus, grijstinten
@Schots, scheef | 02-01-26 | 14:00 | 100 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

ZoekZoek. Klerelijers beroven toerist van horloge van 168 duizend euro in 020

Ja hoe kunnen wij nu ooit nog met een gerust hart over straat met onze horloges van 168 duizend euro

@Schots, scheef | 29-12-25 | 18:45 | 197 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.