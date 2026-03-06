We schrokken ons helemaal de pleuris toen Zorro GSHQ enterde met een Morrissey-shirt om zijn lijfje. We hebben 'm geknuffeld en opgesloten in een Iraanse kerker tegelijk, maar we gaan het helemaal niet hebben over Morrisseys pseudopolitieke en wereldbeschouwelijke crack, we gedogen Neil Young ook nog altijd en zélfs Pink Floyd komt meermaals voorbij in onze door reaguurders samengestelde playlist van het beste nummer ooit . Geen zorgen Marco Borsato en Michael Jackson (de Grote Twee), in onze bunker doen we niet aan muzikaal marchanderen! Morrissey was evenwel vooral geweldig toen Morrissey nog The Smiths was, mét Johnny Marr. That being said: You're Right, It's Time is een uitstekend Smissiaans deuntje, The Monsters of Pig Alley een heel aardig maar weeïg popnummertje, und so weiter. Voorts doet-ie een cover van Roxy Music, Amazona, en helaas niet Song for Europe, wat een veel beter nummer is en vermoedelijk een veel betere cover had opgeleverd dan deze slappe thee. Voor wie helemaal geen zin heeft in Morrissey is er een nieuwe Bonnie Prince Billy, het muzikale fenomeen Will Oldham, ook wel bekend als Palace Brothers of Palace Music. Een van onze lievelings. De nieuwe Harry Styles laten we voor deze keer even liggen, wel krijgt u een gedicht van Sjoerd Kuyper , Sjoerd is jarig. Enfin, bekijk het maar, het is vrijdag en mooi weer, we gaan kopstoten toeteren. Lang leve het leven, lang leve GeenStijl.

Een dag waarop de liefde lustig bloeide,

vol regen eerst en daarna zonneschijn,

zo´n dag waarop mijn hart voortdurend jubelt

hoe mooi het is om jij en ik te zijn.

De kinderen waren hier, en ook de kleine,

die heel de wereld nieuw maakt, ongezien.

Kon ik maar altijd leven in september,

maar da´s waarschijnlijk meer dan ´k verdien

Oktober komt, november en december,

kastanjes, houtvuur, storm, het laatste feest,

waarop wij samen vieren dat het mooi was

om jij en ik en ik en jij te zijn geweest.