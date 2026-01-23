achtergrond

VrijMiBo met Van Morrison, Megadeth, Lucinda Williams en: Ferlinghetti

Het is weekend

Neil Young brak vorige zomer het podium af tijdens een snikhete alsook legendarische avond in Groningen, waarop hij opende met een akoestische Ambulance Blues, en van daaruit nooit meer omkeek. Die avond werd geopend door Van Morrison, die op het hoogtepunt van de popmuziek in de twintigste eeuw louter bangers produceerde (van Astral Weeks tot Veedon Fleece), maar op dat podium in Groningen erbij stond of hij ieder moment dood neer kon vallen, of toch in ieder geval in zijn broekje had gedreten. Sir Van kakt er vandaag zijn vijftigste (?, geen idee) album uit, een ode aan de blues, de Chicago-Delta-Texas-blues, een ode aan BB King en Buddy Guy enzo. WIJ gaan er niet naar luisteren, wij hebben weekend, er is ook nieuwe muziek van de Nederlandse metalgoden van Textures en de internationale metalgoden van Megadeth (de allerlaatste), en er is een gedicht van Lawrence Ferlinghetti. Wat een leven. Drank.

Textures

Come lie with me and be my love
Love lie with me
Lie down with me
Under the cypress tree
In the sweet grasses
Where the wind lieth
Where the wind dieth
As night passes
Come lie with me
All night with me
And have enough of kissing me
And have enough of making love
And let our two selves speak
All night under the cypress tree
Without making love

Megadeth

Lucinda Williams (countryqueen)

The Damned (rock)

Goldfinger (oldskool highschoolpunk)

The Format (indie)

PVA (zombiemuziek)

Mika (blije eikel)

Searows (zinger-zangrijter)

Paper Kites (indie)

54-40 (rock)

Ari Lennox (R&B)

Jamie MacDonald (huiliekuntrie)

Callum Beattie (rock)

The Hara (schreeuwen)

Crystal Lake (GU)

Coronatus (GU)

Death Dealer (GU)

Gros Enfant Mort (GU)

Hollow Peak (GU)

Tags: bier, vrijmibo, Lawrence Ferlinghetti
23-01-26

Reaguursels

