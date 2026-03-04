Kolere zeg. Afgelopen zaterdag werd een 24-jarige transgender genaamd Danial meermaals neergestoken in een azc in Leiden. Voor het raak was, zou de dader - een asielzoeker - haar al een halfuur met een mes hebben achtervolgd. Beveiliging en medebewoners stonden er bij en keken ernaar, maar grepen niet in, want nu ja, waarom zou je ook. Pas toen Danial vol onder het bloed zat kwam iemand op het lumineuze idee om de politie te bellen. Twee dagen eerder had ze een melding gedaan omdat de latere dader haar aanrandde en bedreigde. Tijdens de steekpartij riep hij volgens het AD: "Jij smerige homo, jij varken. Je bent waardeloos (...) Je bent smerig en onrein." Het COA betreurt de ontstane ophef en herkent zich niet in het geschetste beeld: "Bij ieder individu dat aankomt op onze locaties, kijken we wie deze persoon is en wat deze nodig heeft om deze zo goed mogelijk te begeleiden. Van de specifieke locatie azc Leiden is bekend dat iedere bewoner bij binnenkomst hoort dat zij naar het team toe kunnen stappen op het moment dat zij ervaren lastig gevallen te worden." Maar ja, weet het COA veel. Vervelend beeld met bloed na de breek.

