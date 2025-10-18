Gewonden bij steekpartij AZC Oisterwijk
Mocht u vannacht in de omgeving Oisterhout een stoet van 10 politiewagens en 3 ambulances voorbij hebben zien sjezen, die waren dus op weg naar het AZC. Bij de Coa-locatie aan de Kievitsblekweg in Oisterwijk, waar 550 asielzoekers worden opgevangen, heeft rond kwart voor 3 in de nacht een steekpartij plaatsgevonden, waarbij 2 mensen gewond raakten. Een van de gewonden is er ernstig aan toe. De politie heeft elders op het AZC-terrein een verdachte aangehouden. De opvanglocatie waar het misging wordt volgende maand gesloopt, waarna er een AZC 'nieuwe stijl' wordt neergezet. Die moet er 'opener' uit komen te zien, waardoor 'mensen die hier wonen meer in verbinding staan met de omgeving'. Wordt vast: gezellig.
#Oisterwijk I Er heeft zojuist een steekpartij plaatsgevonden aan de Kievitsblekweg. Twee slachtoffers raakten gewond, een van hen is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, een tweede slachtoffer is in de ambulance nagekeken.— Politie Tilburg eo (@POL_Tilburg) October 18, 2025
