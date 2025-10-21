Timmerfrans over azc in zijn buurt: "Ik merk er nooit wat van"
Ja dan is er niks aan de hand natuurlijk
Frans Timmermans ziet uw zorgen echt wel, de man is niet blind, maar het mooie is: hij geeft gewoon geen reet om uw zorgen, en daar is hij bovendien open en eerlijk over. In een AD-interview wordt hem gevraagd hoe hij het zou vinden als er een azc in zijn buurt zou worden geopend, waarop de premierskandidaat van GL-PvdA antwoordt: "Er ís een azc bij mij in de buurt, op vijf minuten fietsen. Ik merk er nooit wat van." Nou kan dat natuurlijk kloppen (of niet), maar om er zo'n antwoord in te fietsen, dat alle serieuze implicaties van die vraag meteen van tafel veegt terwijl heel veel Nederlanders wél wat merken van doldwaze knokpartijen op de veel veiligere COA-locaties, wat merken van apothekers die elkaar lastigvallen in azc's, wat merken van azc-Syriërs die steden als Arnhem, Den Bosch, Utrecht (om het bij een greep uit de voorbeelden te houden) terroriseren, wat merken van het COA dat niet merkt wie er allemaal rondlopen in een azc, wat merken van de waardedaling van het huis waar ze in wonen, wat merken van racist genoemd worden als ze dat allemaal niet als zeer plezierig ervaren en wat merken van het algehele gevoel van onveiligheid (wat voor de Timmermans en de zijnen alleen telt als er op het gemeentehuis geen derde toiletkeus is) dat in de buurt van een azc wonen met zich meebrengt, is niet alleen bijzonder hautain en laatdunkend tijdens een verkiezingscampagne waarin asiel een van de belangrijkste thema's is voor de kiezer, het toont hoofdzakelijk de absolute schijt die Timmermans heeft aan uw reële problemen, puur en alleen om het extreme deel van zijn linkse achterban tevreden te houden. Maar goed, verrassend zijn de uitspraken uiteraard niet, want dat Frans Timmermans ook maar iets NIET uit electorale overwegingen (gaat lekker!) zou doen, daar merken wij nooit wat van. Zit niet in zijn DNA.
ja heel grappig mijnheer
