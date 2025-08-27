En hier zitten we dan met z'n allen, met de brokken, tien jaar na de met terugwerkende kracht mateloos naïeve uitspraak van Lodewijk Asscher over die 'apothekers uit Aleppo'. Lachen man. Hele dorpen en steden die gebukt gaan onder de voortdurende straatterreur van kansloze Syrische asielzoekers die nog steeds met honderden per week en tienduizenden per jaar langs de landsgrenzen freewheelen: Syriërs terroriseren Baarn, Syriërs maken Den Bosch onveilig, Syriërs zorgen voor problemen in Utrecht, Syriërs maken er een teringzooi van in Arnhem, Syrische jongeren vechten conflicten uit in Groningen en dat is dan nog maar een kleine greep uit de groepsproblematiek. We hebben namelijk ook last van SteekSyriërs, SnijdSyriërs, SteelSyriërs, SargentiniSyriërs, BijlSyriërs, VrouwenhatendeSyriërs, EergerelateerdeSyriërs, KraanSyriërs en nog veel meer individuele RampSyriërs. We worden beroofd door Syriërs, neergestoken door Syriërs, bespuugd door Syriërs en we WETEN en WISTEN dat het kon gaan gebeuren want: "Een groot deel van de Syriërs heeft psychische problemen."

En hier zitten we dan, met een opsomming als bovenstaande opsomming, die u op de familieverjaardag niet kunt maken omdat tante Truus u dan uitmaakt voor vuige racist of vieze vluchtelingenhater. Nou nee hoor TRUUS, maar het is wel even genoeg zo. Het is wel even genoeg met vrouwen die niet meer over straat durven bang om te worden verkracht of erger, mannen die worden neergestoken door Allahoe Akbarrende terroristen, omaatjes die worden beroofd, winkeliers die met z'n tweeën in de toko moeten staan omdat ze anders worden overvallen, buschauffeurs die met angst achter het stuur kruipen, conducteurs die niet meer tussen Zwolle en Emmen willen rijden. Dát is de namelijk de reden waarom er in AL. DIE. DORPEN. in Nederland 'weerstand' is tegen de komst van asielzoekers en die jongvolwassen alleenstaande amokmakers uit Syrië in het bijzonder. Omdat ze rotzooi trappen, voor overlast zorgen en problemen veroorzaken en het belangrijkste: OMDAT ER HELEMAAL NIEMAND IS DIE ER IETS TEGEN DOET. Politie wil wel maar kan niet, de lokale politiek kijkt veel liever de andere kant op en dan kunnen worteltjestaarttypes als Laurens Dassen of Jesse Klaver die mensen wel framen als racist, of vluchtelingenhater, of xenofoob, of islamofoob, maar de laatste keer dat de havermelkdrinkende VanMoofMorph Laurens Dassen uit zijn blankevlabubbel stapte was 25 jaar geleden, en Jesse Klaver die met overslaande stem zijn door de conservatieve islam aangeklede hakenkruisvriendinnetje van de Moslimbroederschap-jongerentak vocaal stond te verdedigen hoef je gezien dát morele kompas al helemaal niet serieus te nemen.

En hier zitten we dan, als het volk, met een VVD (sinds Paars-I vrijwel onafgebroken kabinetsdeelnemer) met iedere keer weer een grote bek over asielinstroom, maar als puntje bij paaltje komt de keutel intrekt en in de persoon van een of andere Tena Lady of Eric 'hoe meer asielzoekers hoe beter' van der Burg de slagboom eigenhandig weer omhoog draait, met Frans '60%' Timmermans die de klepel echt wel in de klok ziet hangen maar als een mak schaapje achter Kati Piri aanhobbelt en alle radicale Jodenhaters en volslagen idioten gniffelend gedoogd omdat hij een vieze gore opportunist is die z'n eigen hond nog zou verbranden om premier van Nederland te kunnen worden, Kati Piri die trouwens helemaal niet spoort, figuren als Judith Sargentini die ondanks het uitbalken van staatsgevaarlijke naïviteit over de klaverjasclubjes op vluchtelingenbootjes nog steeds serieus genomen worden, net zoals die belachelijke Hamas-apologeten van DENK in de Tweede Kamer, maar zónder de man die jaren geleden voor deze kutzooi waarschuwde, omdat hij werd omgelegd door Marcel van Dam.

En dus zitten we hier, op de smeulende puinhopen van het meest rechtse kabinet ooit, een rechts kabinet dat nooit meer rechts ingehaald gaat worden omdat daar de VANGRAIL zit. De Partij voor de Vangrail, de partij van de Verlosser, de Verlosser die helemaal geen Verlosser bleek maar een roepende rechtsbuiten van het sneuste en bizarste clubje klungels sinds de uitvinding van klungelige kabinetten. Een Verlosser ook die het toch al wankele huis bombardeerde omdat er in zijn omgeving simpelweg té veel Bassies en Adrianen lopen om überhaupt tot juridisch, praktisch en haalbaar beleid te komen. En dan is het dus een gigantisch teken aan de wand dat de partij die er met de kabinetsgenoten zo'n gruwelijke grafbende van heeft gemaakt nog steeds de allergrootste in de peilingen is.

En hier zitten we dan.

Hier zitten we bijvoorbeeld opgescheept met het COA, waar ze de capaciteit en kunde niet hebben om het probleem aan te kunnen. Bij het COA doen ze zogenaamd aan screening, maar bij het COA hebben ze werkelijk geen flauw idee wie er allemaal wel of niet rondloopt in zo'n azc - zie ook de amechtige pogingen om maar achter de identiteit van de moordenaar van Lisa te komen. Als Assad moet vertrekken uit Moskou is een Nederlands asielzoekerscentrum de allerveiligste plek ter wereld om anoniem onder te kunnen duiken. Als Syrische kindhooligans onder leiding van een pisvlek van 17 jaar oud een azc terroriseren doet het COA niks om die daders eruit te trappen, ze hebben die macht natuurlijk ook niet, dus proberen ze de slachtoffers maar 'te beschermen'. Nou, applaus. COA-locaties zijn broeinesten van ellende: op de plek waar de moordenaar van Lisa zich bevond is het schering en inslag met criminaliteit, drugsgebruik en gezeik. Bij het COA kunnen ze alleen maar geld over de balk flikkeren, geld aan tussenpersonen geven en om geld bedelen - en die arme COA-mensjes op de werkvloer zitten allemaal thuis omdat ze zijn uitgescholden, bedreigd, vernederd, geïntimideerd of met hete olie verminkt door gestoorde gekken op wie 'we' helemaal geen grip hebben.

NOU EN HIER ZITTEN WE DAN, met duizenden staatsgevaarlijke en psychisch gemankeerde Syriërs, door de helft van ons land applaudisserend opgevangen in een warm bad van morele superioriteit - de andere helft van het land is namelijk racist. Het zijn wolven in een kooi schapen. Syriërs met criminele uitwassen waartegen helemaal NIKS wordt gedaan omdat we leven in een stuurloos land waarin iedereen alleen maar naar elkaar kan wijzen, met politici die ALLEMAAL en stuk voor stuk als strontvliegen aan de populistische poep plakken (zelfs het 'fatsoenlijk doen' van het CDA is flauw contrapopulisme op het populisme), en we problemen alleen maar kunnen oplossen met rapporten en commissies en arbitrages en onderzoeken wat alleen maar leidt tot nog meer problemen. Een land ook waarin we heel druk zijn met het bestrijden van fantoompijn omdat we krampachtig om deze hete brij heen draaien, bang te worden uitgemaakt voor racist of fascist of nog erger. Eis in godsnaam de nacht op. Maar het wordt tijd dat iemand ons LAND een keer opeist.