Kati Piri deugt niet. Deze beroepspolitica begon haar loopbaan als stagiair van Frans Timmermans en is sindsdien nooit meer vertrokken uit de ivoren toren. Kati Piri heeft alles wat ze weet geleerd in klasjes van de Rode School en instructieboekjes van de PvdA Academy. Ze is een construct van links groepsdenken die, vermengd met politiek opportunisme en megalomanie, is gevormd tot een raar en gevaarlijk figuur. Populist Piri wil plots dat 'de levering van Nederlandse onderdelen voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome wordt stilgelegd'. Dat wordt door Kati Piri dan met veel bombarie en omwegen getrokken naar haar conclusie dat Israël 'de agressor' is - een maand geleden vond Kati Piri de Iron Dome nog wél belangrijk, zie de tweets hieronder. Oftewel: nu Israël het kudtland IRAN (een islamofascistische haatdictatuur die de eigen bevolking al jarenlang tiranniseert, foltert, afmaakt en onderdrukt, en over de grens direct en indirect via proxies een complete regio terroriseert en in een verstikkende greep houdt, met de ontwikkeling van een kernbom als overschrijding van de Rode Lijn, en tevens een haatland waar types als Kati Piri binnen een dag in de kuil gaan om gestenigd te worden) heeft aangevallen mogen al die Israëlische burgers maar gewoon dood. Het staat dan nog los van het militair-strategische feit dat een Israël zonder Iron Dome ofwel allang platgegooid zou zijn door Iran ofwel zélf veel eerder preventief had ingegrepen. Maar nee, NU moet de Iron Dome weg.

Kati Piri wil een massamoord op Israëlische burgers mogelijk maken.

Update 15:35 - Na veel gesteggel komt er vanavond (over circa drie uur van nu) een HOOFDELIJKE STEMMING over de Motie Piri om Israëlische burgers in de stront te laten zakken