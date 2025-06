Arme PvdA-ers. Je hoort ze denken: waarom kunnen we niet gewoon samen op dit stukje politieke aarde wonen? We hebben zoveel gemeen, dus waarom kunnen we niet als broeders samenleven?

Maar nee, zo denkt GroenLinks niet. De partij kan niet bestaan, voordat de laatste Jood zich heeft bekeerd, of is gevlucht, of…

Ja, wat precies?

Direct na deze ideologische zuiveringen komt het ‘wetenschappelijk’ bureau van GroenLinks, overdwars, met een routekaart naar ecosocialisme. Superbenieuwd waar de eerste eco-marxistisch goelag het daglicht zal zien.