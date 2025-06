We onderbreken het StamCafé voor het volgende: DIT krijgt de Zwarte Magica van de Partij van de Ayatollahs nou van haar waanzinsmoties. Een pets op haar snavel van partij-icoon Lodewijk Asscher, een van de meest gerespecteerde gasten binnen de PvdA, en toevallig ook een van de NORMAALSTE gasten binnen de PvdA. Asscher heeft zich sinds zijn vertrek uit de politiek zelden tot nooit uitgesproken over de ideologische teloorgang van z'n club, en zich daar zelfs verre van gehouden, maar de massamoordmotie van Kati Piti om maar zoveel mogelijk Israëlische burgers te laten branden gaat ook hem een stap te ver. Dat is nogal wat. De andere ondertekenaars van de motie mogen als bekend worden verondersteld: Cohen, Melkert, Verbeet, Oudkerk cs. MORGEN: het GL-PvdA-congres. In Nieuwegein. Chips. Nootjes. Bier.