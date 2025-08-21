Nou daar kunnen we weer een of ander PvdA'erig rapport op loslaten. Bijna 500 keer zijn wolven in de eerste helft van 2025 naar de buitensupermarkt geweest en het werkelijke aantal ligt natuurlijk nog veel hoger. Volgens BIJ12 is het eigen schuld, dikke bult van De Boer: "In ongeveer 85 procent van alle gevallen hadden de landeigenaren niet genoeg preventieve maatregelen getroffen om schade door wolven te voorkomen." Dan spreken we het volgende af. 1. Het is prima dat die wolf hier loopt, moet-ie lekker zelf weten. Kennelijk is het leuk op de Veluwe en op de Utrechtse Heuvelrug. 2. Boeren, hobbyboeren, schapenlovers doen wat ze kunnen (ophokken, rasteren, etc.) om onvrijwillige slacht van hun beestjes te voorkomen. 3. Wolf afknallen moet kunnen, had-ie zich maar uit de voeten moeten maken.