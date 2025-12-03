De provincie Utrecht laat weten dat er een wolf is afgeknald. Mogelijk en hopelijk gaat het om GW3237m, alias probleemwolf Bram. DNA-analyse moet uitwijzen of het daadwerkelijk om die eikel gaat - de uitslag zal 12 december bekend worden. Bram heeft meerdere keren zijn tandjes in mensen & kinderen gezet en moest daarom uit 'de populatie' worden gehaald. XR heeft nog niet gereageerd. Statement van de provincie na de klik.

Update - 'Wolven in Utrecht' gaat een KRANS leggen voor die moordenaar. Foto hieronder