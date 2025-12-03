achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

We've got him! Wolf doodgeschoten, mogelijk Bram

HE DIED LIKE A DOG

niet de wolf in het verhaal

De provincie Utrecht laat weten dat er een wolf is afgeknald. Mogelijk en hopelijk gaat het om GW3237m, alias probleemwolf Bram. DNA-analyse moet uitwijzen of het daadwerkelijk om die eikel gaat - de uitslag zal 12 december bekend worden. Bram heeft meerdere keren zijn tandjes in mensen & kinderen gezet en moest daarom uit 'de populatie' worden gehaald. XR heeft nog niet gereageerd. Statement van de provincie na de klik.

Update - 'Wolven in Utrecht' gaat een KRANS leggen voor die moordenaar. Foto hieronder

"He was a sick and depraved wolf, and now he’s gone. GW3237m was vicious and violent, and he died in a vicious and violent way, as a coward, running and crying. (...) Last night was a great night for de provincie Utrecht and for the world. A brutal killer, one who has caused so much hardship and death, has violently been eliminated. He will never again harm another innocent man, woman, or child. He died like a dog. He died like a coward. The world is now a much safer place. God bless de Utrechtse Heuvelrug. Thank you."

Tags: wolf, bram, probleemwolf
@Mosterd | 03-12-25 | 13:31 | 219 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.