Wat een vraag. Wat ging er door u heen? Vreugde. Verdriet. Onverschilligheid. Een onbestemd gevoel omdat je beseft dat een tijdperk ten einde is gekomen, zonder dat je weet wat daarna gaat komen. Tevredenheid. Jeuk. Zin in een hertenbiefstukje. Afschuw. Hoop. Ergernis. Teleurstelling in de Nederlandse samenleving in het algemeen en je directe medewerkers in het bijzonder. Nieuwsgierigheid. Wraakzucht. Spanning. Toorn. Enthousiasme. Dat je echt zoiets hebt van: het is volbracht. Gramschap. Wrevel. Dissociatie. Bloeddorst. Moordlust. Een diepe verzoening met het bestaan, de natuur, al het leven om je heen. Ongemak. Verwarring. Schrik. Ergernis over die teringdomme vragen van de Partij voor de Dieren.