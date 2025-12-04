Kamervraag PvdD na afschieten probleemwolf Bram: "Wat ging er door u heen?"
Een kogel?
Wat een vraag. Wat ging er door u heen? Vreugde. Verdriet. Onverschilligheid. Een onbestemd gevoel omdat je beseft dat een tijdperk ten einde is gekomen, zonder dat je weet wat daarna gaat komen. Tevredenheid. Jeuk. Zin in een hertenbiefstukje. Afschuw. Hoop. Ergernis. Teleurstelling in de Nederlandse samenleving in het algemeen en je directe medewerkers in het bijzonder. Nieuwsgierigheid. Wraakzucht. Spanning. Toorn. Enthousiasme. Dat je echt zoiets hebt van: het is volbracht. Gramschap. Wrevel. Dissociatie. Bloeddorst. Moordlust. Een diepe verzoening met het bestaan, de natuur, al het leven om je heen. Ongemak. Verwarring. Schrik. Ergernis over die teringdomme vragen van de Partij voor de Dieren.
Deze gekkies ook nog
Rouwboeket bij ecoduct voor doodgeschoten wolf: ‘Hij ging leven voor me’ https://t.co/PcbVDlU96K— RTV Utrecht (@rtvutrecht) December 4, 2025
Wolf Bram is dood – zijn intense liefde voor wolvin Eva en de welpen werden hem fataal— Wolven in Utrecht (@WolveninUtrecht) December 3, 2025
Bekijk nooit eerder vertoonde foto's van de prachtige welpenhttps://t.co/3g1tkgw6lh
