Het wordt tijd dat een wolf een kind opvreet
Zijn we van het gezeik af
Horrorwolf Bram is eindelijk dood en dat leidde tot een necrologie in NRC ('In zijn korte leven was hij betrokken bij diverse incidenten met honden en mensen') en een potsierlijk stuk in Trouw ('Bram zelf laat een partner achter, en drie welpjes'), alsof Lassie himself is gaan hemelen. Nu mag die wolf hier prima ronddwalen, maar als-ie schapen, mensen en kinderen gaat aanvallen moet-ie óf dood, óf lekker opzouten naar het Woud van Bialowieza. Nu loopt er weer zo'n eikel achter de hulphonden van blinden aan te vangen. De gemeente Ermelo (veel blinden en slechtzienden, door de aanwezigheid van zorginstelling) moet nu zelfs een informatiebijeenkomst organiseren over gevaren van wolven. Wat fijn zou zijn: als zo'n wolf gewoon een keer een kind zou opvreten, en dan het liefst het kind van zo'n kransleggende treurwilg. Zijn we meteen van die kudtdiscussie af.
