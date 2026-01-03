Dus. Vanmorgen kwamen er berichten uit Caracas van explosies, nog meer berichten over een aanval die wel van de Amerikanen moest zijn, en dat was ook zo. Een paar uur later maakte Donald Trump bekend dat de VS president Maduro en zijn vrouw gevangen heeft genomen. Dat was al: heel wat. Toen liet Trump in een persconferentie weten dat hij van plan is Venezuela te gaan 'runnen' samen met vicepresident Delcy Rodriguez. Uiteraard gaf Trump schaamteloos toe dat hij geïnteresseerd is in de Venezolaanse olie. Niet veel later kwam vicepresident Rodriguez (over wie eerder door Reuters werd gemeld dat ze in Rusland zat) op tv kwam om de vertellen dat zij Maduro nog steeds als legitieme president beschouwt. En toen kwamen deze beelden (via, nogal korrelig wegens inmiddels ook alweer donker daaro), van Maduro die op een vliegveld in New York van een vliegtuig naar een helikopter werd gebracht, omdat hij en zijn vrouw door de VS voor verschillende 'narco-terroritische' misdaden wordt verdacht. Hierna wordt Maduro naar Manhattan gebracht, en daarna naar deze gevangenis in Brooklyn. Maar wat er verder nou precies gaat gebeuren? Geen. Idee.