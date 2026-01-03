TRUMP: PRESIDENT MADURO GEVANGENGENOMEN
Whoa
Zo. Daar was al dat gedoe dus om begonnen. Donald Trump meldt zojuist
aan het Congres op Truth Social dat Amerikaanse troepen de Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw gevangen hebben genomen en dat ze op dit moment het land uit worden gevlogen. Benieuwd wie dit statement dan gemaakt heeft, wel. Er volgt een persconferentie om 11 uur 's ochtends in Mar A Lago, dat is 17u onze tijd.
UPDATE 10:41 - De Venezolaanse minister van Defensie Vladimir Padrino Lopez, die eerder ook doelwit leek van de aanvallen, is niet gepakt en spreekt het volk toe. Hij zegt dat Venezuela niet zal onderhandelen, niet zal opgeven, en wel zal overwinnen.
UPDATE 10:46 - Bronnen melden CBS News dat Maduro gevangen is genomen door de Delta Force
UPDATE 10:50 - Trump heeft kort gesproken met de New York Times: "In a brief phone interview with The Times, President Trump celebrated the success of the mission to capture Maduro. “A lot of good planning and lot of great, great troops and great people,” Trump said. “It was a brilliant operation, actually.” When asked if he had sought congressional authority for the operation or what is next for Venezuela, Trump said he would address those matters during his news conference at Mar-a-Lago in the morning."
UPDATE 11:01 - Venezolaanse bronnen tegen Sky News: "they believe Nicolas Maduro's capture was a "negotiated exit".
UPDATE 11:02 - KLM vliegt even niet van en naar de Antillen
UPDATE 11:04 - Onze twittervriend Milei is blij met het nieuws
UPDATE 11:06 - LOL, vicepresident Delcy Rodríguez zegt dat ze niet weet waar Maduro zich bevindt, ja meid denk niet dat ie een blokje om is
UPDATE 11:10 - Volgens Arend Jan Boekestijn kan nu elke boef in de wereld een regime change uitvoeren. Dit, in tegenstelling tot het verleden, toen elke boef in de wereld zich keurig hield aan het internationale recht.
UPDATE 11:18 - Hier video van vicepresident Rodriguez die belt met de Venezolaanse staats-tv VTV, ze eist bewijs dat Maduro nog leeft
UPDATE 11:28 - Ogen op de bal: Tim Hofman maakt zich zorgen over WK2026
UPDATE 11:35 - Republikeinse Senator Mike Lee twittert dat Marco Rubio tegen hem heeft gezegd dat Maduro vervolgd gaat worden in de VS
UPDATE 11:45 - Uiteraard, de Russen veroordelen de aanval
UPDATE 11:48 - Minister van Buitenlandse Zaken Yván Gil Pinto wil een spoedvergadering van de VN Veiligheidsraad
UPDATE 11:54 - Persbericht over Amerikaanse aanklacht tegen Maduro wegens samenwerking met FARC en 'narco-terrorisme' uit 2020 hierrr
UPDATE 12:00 - U kunt nu al naar een NOS-journaal kijken op tv om te horen wat er gebeurd is (na de reclame)
UPDATE 12:10 - Minister van Binnenlandse Zaken Diosdado Cabello roept de bevolking op kalm te blijven, hij claimt dat de missie van de VS slechts 'deels geslaagd' is. Wel het deel 'president gevangennemen' in ieder geval.
UPDATE 12:22 - Dick Schoof is ook wakker! Hij houdt de boel in de gaten en de Antillen kunnen rekenen op onze steun. Kan iedereen daar ook weer gerust gaan slapen.
Steun GeenStijl
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVEBLOG - Oorlog Venezuela: Amerikaanse luchtaanvallen, onder andere op hoofdstad Caracas
Lijkt gericht op militaire- en regeringsdoelen
Aanvallen VS op islamitische terroristen Nigeria, Trump had ze gewaarschuwd
'Under my leadership, our Country will not allow Radical Islamic Terrorism to prosper'
Huh. Een normaal opiniestuk in de New York Times over de 'aanval op Europa' van Donald Trump
Wacht wacht wacht dit is niet de bedoeling
KIJKTIP - Voorheen QAnon-congreslid Marjorie Taylor Greene distantieert zich van MAGA
Weinig hersencellen, wel ballen