Ook erg - CODE ORANJE in Nederland
Komt wel erg dichtbij zo
Terwijl de bommen vallen op Caracas (VOLG ALLES IN LIVEBLOG), valt de sneeuw (en hagel) in Nederland. Dat betekent dat het KNMI
de noodtoestand CODE ORANJE heeft uitgeroepen in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant, voornamelijk omdat het teringglad is. Ook te verwachten: schade aan planten. Niet te verwachten: heftige explosies, dat hebben we in Nederland namelijk al gehad. Hou u veilig.
De Noordzee zit vol met zware sneeuwbuien. Ons land ligt op ramkoers! #sneeuw #WINTER pic.twitter.com/0kTxlr8BOG— Michael vd Poel (@WeermanMichael) January 3, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
SNEEUW de witte motor
Alsof er iets gaat boven witte vlokken in je gezicht
Opnieuw Code Geel wegens gladheid en mist
Makkers kijk nou uit
SNEEUW! IJZEL! FILE! Co de Geel!
Zomaar een ochtend
U krijgt: natte sneeuw en vorst
Of zoals dat in Nederland heet: nazomer
Zomerse sneeuwval in Alpengebied komt volgens expert NIET door klimaatverandering
Allemaal "toeval" zegt hij, maar wij weten wel beter