Ook erg - CODE ORANJE in Nederland

Komt wel erg dichtbij zo

Terwijl de bommen vallen op Caracas (VOLG ALLES IN LIVEBLOG), valt de sneeuw (en hagel) in Nederland. Dat betekent dat het KNMI de noodtoestand CODE ORANJE heeft uitgeroepen in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant, voornamelijk omdat het teringglad is. Ook te verwachten: schade aan planten. Niet te verwachten: heftige explosies, dat hebben we in Nederland namelijk al gehad. Hou u veilig.

Tags: code oranje, sneeuw, hagel, glad
@Ronaldo | 03-01-26 | 08:51 | 124 reacties

