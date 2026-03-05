(LIVEBLOG IRAN HIERRR)

Na Schiphol, het mediapark, de dood van wolf Bram (niet gelukt) en de A12 is het nu de beurt aan Amsterdamse middelbare scholen om oneervol te worden geblokkeerd door XR. Die ongedouchte lui hebben vannacht bij 35 scholen in Amsterdam de deuren dichtgelijmd en/of een kettingslot om de schoolhekken gehangen zodat leerlingen vanochtend tot hun grote verdriet geen onderwijs konden genieten. Goed onderwijs was de laatste remedie tegen een XR-lidmaatschap, dus deze actie is niets meer of minder dan een doortrapte manier van nog onderontwikkelde zieltjes winnen voor de klimaatreligie. Het zaadje is vandaag gepland. School kan kennelijk dicht voor het klimaat. Bij de minste of geringste zonneschijn zullen er in het vervolg leerlingen zijn die het schoolhek komen dichtlassen wegens KLIMAATVRIJ. En dan durft XR nog te schrijven: "Scholing is beslissend voor de toekomst van een kind." Ja maar het navrante is dus: géén scholing krijgen is minstens net zo beslissend.