XR-demonstranten bezetten DE AFSLUITDIJK

Dijk: afgesloten

Ikstinkzo Rebellion lijkt de eerste stap te hebben gezet om de wens van Friese schapenhouders en een boel Groningers in vervulling te laten gaan: Friesland afsluiten van de rest van Nederland. In ieder geval is een groepje XR-klimaatwappen bezig de AFSLUITDIJK te bezetten. De groep (boomers) is daarvoor naar het midden van de dijk gereden om daar rond 13:00 ter hoogte van het tankstation op de weg (richting Friesland) te gaan zitten. Het deel van de A7 is inmiddels afgezet, automobilisten moeten omrijden en worden gedwongen zo een hele hoop extra CO2 uit te stoten. Aanvankelijk ook flink wat file als gevolg van de actie, het lijkt nu (livecam hierrr) weer redelijk door te rijden. De politie heeft vooralsnog niet ingegrepen, maar actie lijkt wel aanstaande.

UPDATE 15:10 - Demo lijkt alweer voorbij. Het handjevol doomerboomers is afgevoerd.
UPDATE 16:08 - 'Blokkade' stelde ook werkelijk NIETS voor, zie komisch ANP-beeld na de breek.

HAHAHAHA

Tags: extinction rebellion , afsluitdijk, demonstatie
@Zorro | 18-10-25 | 14:45 | 222 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

