XR-demonstranten bezetten DE AFSLUITDIJK
Dijk: afgesloten
De Afsluitdijk is afgesloten. Rebellen eisen een onmiddellijke stop op nieuwe fossiele projecten. Politieke partijen, luister goed: de tijd voor praten is voorbij. #StopNieuwFossiel #KlimaatActie pic.twitter.com/YZQzckW9rS— Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) October 18, 2025
Ikstinkzo Rebellion lijkt de eerste stap te hebben gezet om de wens van Friese schapenhouders en een boel Groningers in vervulling te laten gaan: Friesland afsluiten van de rest van Nederland. In ieder geval is een groepje XR-klimaatwappen bezig de AFSLUITDIJK te bezetten. De groep (boomers) is daarvoor naar het midden van de dijk gereden om daar rond 13:00 ter hoogte van het tankstation op de weg (richting Friesland) te gaan zitten. Het deel van de A7 is inmiddels afgezet, automobilisten moeten omrijden en worden gedwongen zo een hele hoop extra CO2 uit te stoten. Aanvankelijk ook flink wat file als gevolg van de actie, het lijkt nu (livecam hierrr) weer redelijk door te rijden. De politie heeft vooralsnog niet ingegrepen, maar actie lijkt wel aanstaande.
UPDATE 15:10 - Demo lijkt alweer voorbij. Het handjevol doomerboomers is afgevoerd.
UPDATE 16:08 - 'Blokkade' stelde ook werkelijk NIETS voor, zie komisch ANP-beeld na de breek.
HAHAHAHA
De Afsluitdijk is een symbool van de strijd tegen fossiele projecten. Vandaag staan we daar om te eisen: stop met nieuwe gasboringen. Voor een leefbare toekomst. #StopNieuwFossiel #AfsluitdijkBlokkade pic.twitter.com/LFlBinCeJJ— Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) October 18, 2025
#blokkade #afsluitdijk aan de gang. #XR er komt nog een grote groep demonstranten aan. Nog geen aanhoudingen verricht. pic.twitter.com/ZgQvEioGij— Jannette Van der Ploeg (@JupIkBenEr) October 18, 2025
