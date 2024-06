Nou wordt 'ie mooi. De anti-Israël-meute had al de oorlog verklaard aan hoger onderwijs en concerten van Lenny Kuhr, maar nu is ook in je tanga door de straten marcheren ter ere van de herenliefde en aanverwante zaken uit den boze. In Philedelphia hebben pro-Palestijnse demonstranten de plaatselijke Pride-parade geblokkeerd. Onder het motto 'No Pride in Genocide' proberen de Ayatollah-lievelingetjes de leden van de regenboogletterbak nu te outwoken.