Het was alweer twee dagen geleden dus vandaag is het de hoogste tijd voor een: pro-Palestinademonstratie! Vanaf 14:00 uur (volgens de planning) lopen in het zwart geklede pro-Pallie's met hun 'mars tegen genocide' langs de coketorens van het grootkapitaal. Ze starten voor het hoofdkantoor van ABN Amro en daarom heeft de bank actie ondernomen: het kantoor is DICHT. Als je er als medewerker toevallig nog bent om bijvoorbeeld economische plaatjes uit te printen, je Trump-kritiek te repeteren of een verklaring voor populisme te vinden voor je aankomende optreden in een talkshow: vlucht nu het nog kan! Ook andere bedrijven hebben hun medewerkers gevraagd om vooral lekker thuis te werken. De VrijMiBo schiet er dus bij in en leverancier Mounir blijft vanmiddag met zijn scootertje voor een dichte deur staan, maar gelukkig kan hij zich gewoon aansluiten bij de demo en zijn dag goedmaken door te laten zien dat ook hij tegen genocide is! De politie laat AT5 ondertussen weten dat: "ze van de demonstratie op de hoogte zijn en dat ze 'informatiegestuurd werken'. Wat dat precies inhoudt, kan een woordvoerder niet zeggen." Het wordt dus weer een groot feest op de Zuidas! Dit topic wordt geüpdatete.

ONDERTUSSEN IN ANDER DEMONSTRATIENIEUWS: Rechter weigert geplande protestactie met boterzuur van Extinction Rebellion bij winkelcentrum Leidschendam te verbieden

Update 14:36 - Lijkt niet heel druk (zie foto hieronder). Had Sandra Phlippen gewoon kunnen blijven zitten!

Update 14:41 - Politie massaal op de been!!!! (grapje, nog geen twee handen vol)