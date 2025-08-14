ABN Amro-econoom Sandra Phlippen vindt alle populismestemmers dom, wordt lijstduwer D66
Match made in heaven
Soms denk je even dat ze bij D66 ook een beetje moe worden van wat voor een zelfvoldane quasi-elitaire club ex-trainees ze met zijn allen zijn, maar dan zetten ze weer zo'n omhooggevallen manager van het UWV uit het niets op nummer 2 op hun kandidatenlijst of gebeurt er dit. Sandra Phlippen, bekend van een Zomergasten-uitzending waarin ze uitlegde dat iedereen die niet op D66 stemt eigenlijk gewoon heel erg dom is, wordt lijstduwer voor de partij. Dat maken we op uit bovenstaand screenshot van het intranet van ABN Amro. Eerder werd al bekend dat Phlippen (bestuurslid van het wetenschappelijk bureau) meeschrijft aan het verkiezingsprogramma, dat dus wel weer lekker ingewikkeld gaat worden zodat de gewone mensen er niks meer van snappen. Op naar de nul zetels!
D66 campagne!
Reaguursels
