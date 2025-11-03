Een grote verrassing voor iedereen die na de uitzending woensdagavond van de NOS met 27-25 naar bed ging, maar niet voor wie gewoon de hele nacht naar GeenStijl bleef kijken (zie bijv. deze prognose om 1u39): D66 en de PVV hebben deze Kamerverkiezing allebei 26 zetels gehaald volgens de laatste telling van het ANP. Daar zijn de briefstemmers nu wél bij opgeteld, maar ook de laatste extra stemmen die D66 vanmiddag nog kreeg na enkele correcties (niet tegen Geert Wilders zeggen, red.). D66 heeft wel meer stemmen gehaald, namelijk 1.788.817 stemmen, tegen 1.760.362 stemmen voor de PVV. Maar dat is net niet genoeg om het restzeteltje van Jimmy 'Bassie' Dijk af te snoepen, waardoor de combinatie D66/VVD/CDA/JA21 nét op 75 zetels blijft steken. Dát zal Rob Jetten jammer vinden zeg. Grote winnaar is dus D66 opnieuw (voor de derde Kamerverkiezing op rij) de kijker naar de GeenStijl livestream. Grote verliezer is GroenLinks-PvdA PVV Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist van de Volkskrant die de Wet Van Keulemans ("Als Maurice de Hond P zegt, dan niet-P") op pijnlijke wijze gefalsificeerd zag. Overigens is het nog tot vrijdag wachten op de definitieve telling van de Kiesraad, en blijft het theoretisch tot dan mogelijk dat dat laatste restzeteltje nog verschuift.