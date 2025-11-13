PANIEK. De nog maar net ingestemde D66-informateur Hans Wijers blijkt een GRAFHEKEL te hebben aan Dilan Yesilgöz. Dat beweren enkele bezoekers van een uitslagenavondfeestje waar Wijers aanwezig was in De Telegraaf. Volgens Frank Leijdesdorff (wil mogelijk stiekem zelf informateur worden) ging Wijers op het feestje HELEMAAL LOS op de VVD van Dilan. Hij zou haar onder andere een 'leugenaar' hebben genoemd en hebben gezegd 'dat het een domper was dat de VVD niet een pak slaag had gehad'. Oei, oei, oei! Nog saillanter is wat Jacques Monasch zich van de avond herinnert: 'Wijers was kritisch op de VVD en vond dat die partij te veel overhelt naar centrumrechts. Ik weet niet meer wat er precies is gezegd, maar hij sprak met een behoorlijk dedain over een centrumrechtse ontwikkeling.' Kortom, als het aan Wijers ligt gaan we gezellig over links. HERVERKIEZINGEN, NU!

Update - Wijers neemt zijn woorden subiet terug. Tegen NRC zegt de informateur: "Ik heb me daar niet goed uitgedrukt. Ik ben van mening dat de VVD een partij is die jarenlang effectief heeft bijgedragen aan het bestuur van ons land, en mevrouw Yesilgöz een partijleider is met een solide staat van dienst. Tijdens dit proces ligt het voor de hand dat ik vooral contact heb met de heren Bontenbal en Jetten. Mocht mevrouw Yesilgöz op enig moment een rol gaan spelen, dan zal ik haar met open vizier benaderen. Mijn eerdere uitspraken neem ik dan ook terug en daarover heb ik persoonlijk contact met haar gezocht.” NRC schrijft te beschikken over een filmopname van een van de uitspraken.

Update - D66 en CDA blijven achter Wijers staan, Yesilgöz wil van D66 en CDA weten hoe nu verder en Wilders vindt het allemaal kudt. Het formatiespel is op de: wagen.