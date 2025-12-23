achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Video. Politieagente danst met jongetje

Hard waar het moet, zacht waar het kan

De wet is een dans tussen impuls, verbod en vergelding. Wet is gestolde cultuur, maar onder het stolsel is het immer fluïde, vloeiend als de organische wals van het eeuwige voorwaarts door de tijd. En ja soms moet je er een BBL en ribverwijdering tegenaan mieteren voor je het Uniform past, maar dan past het wel. @ na de breek want u klikt toch wel ondoenlijke smeerbeer.

Zelfde meid overigens

@

Tags: Politieagente, dans, BBL
@Spartacus | 23-12-25 | 20:30 | 44 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.