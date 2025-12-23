Video. Politieagente danst met jongetje
Hard waar het moet, zacht waar het kan
De wet is een dans tussen impuls, verbod en vergelding. Wet is gestolde cultuur, maar onder het stolsel is het immer fluïde, vloeiend als de organische wals van het eeuwige voorwaarts door de tijd. En ja soms moet je er een BBL en ribverwijdering tegenaan mieteren voor je het Uniform past, maar dan past het wel. @ na de breek want u klikt toch wel ondoenlijke smeerbeer.
Zelfde meid overigens
@
Tags: Politieagente, dans, BBL
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
@Spartacus | 19-02-24 | 21:00 | 63 reacties
NYPD lanceert eigen dansteam, publiek niet unaniem enthousiast
Het gaat weer GOED met New York
@Spartacus | 27-09-23 | 20:30 | 96 reacties
Het gaat weer goed met Britney Spears
Voor het geval u zich zorgen maakte
@Spartacus | 07-07-23 | 19:00 | 44 reacties
Maar wat doen deze Chinezen?
Een land van traDITIES
@Mosterd | 03-08-19 | 16:35 | 0 reacties
Muziek Onderzoek! "Dit is het beste nummer ooit"
Reaguur úw beste nummer ooit