Zeg je Nederlanders dan zeg je overmatig en zwaar drankverbruik. Dan zeg je bier, wijn, baco, borrel, Aperol, gin tonic, cocktails, shotjes, kopstoot en wodka jus. Maar: niet meer. Dat is voorbij, over, schluss. Als doordrinkland stellen we werkelijk niets meer voor. Het overmatig (meer drinken dan 14 glazen alcoholhoudende drank per week voor vrouwen en meer dan 21 voor mannen) en zwaar (minimaal één keer per week drinken van 6 glazen bij één gelegenheid voor mannen en 4 voor vrouwen) innemen is namelijk op het laagste niveau ooit, zo zeggen de saaierds van Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie. En wij maar denken dat er juist geen maat stond op dit land, en dat niks ons te zwaar was - leugens. Nederland is allang geen Nederland meer. Kunnen we de schuld wel bij de anti-acohol-religie islam leggen, alleen is dat te makkelijk. We waren er zelf bij en zijn stuk voor stuk schuldig. We hebben massaal André Hazes verraden die door voor ons bier gestorven is en muziek maakte voor bij de alcohol. De VrijMiBo pleuren we ook meteen in het laatste lege krat. Wat een rotnieuws en wat een rotdag. We gaan aan de limonade. (Zin in bier nu)