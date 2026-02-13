Het tweede jaarlijkse en hopelijk laatste topic over carnaval, het feest waarvoor Bert Brussen ieder jaar weer van een of andere vulkaan afdaalt om zich te laven aan oer-Hollandse turbogezelligheid, worstenbroodjes die 'niet goed gebakken maar wel lekker' zijn en allround de geur van pis en puur geluk. Het begint allemaal NU NU NU met 3 Uurkes Vurraf, waar u helemaal niet bij hoeft te zijn om toch te kunnen ervaren dat Ons Samantke vanavond in de koffer duikt met Geert van de buurtgarage. 3 Uurkes Vurraf betekent: 3 uur lang planken om daarna pas écht de stad in te gaan. En HO carnaval draait helemaal niet om bier drinken, het draait om 'carnavallen'. En als u dat niet begrijpt, wordt het waarschijnlijk nooit wat met u beneden de rivieren. Live meekijken kan hier!