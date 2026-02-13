LIVE! De start van carnaval
Omdat het beneden de rivieren ook donders gezellig is
Het tweede jaarlijkse en hopelijk laatste topic over carnaval, het feest waarvoor Bert Brussen ieder jaar weer van een of andere vulkaan afdaalt om zich te laven aan oer-Hollandse turbogezelligheid, worstenbroodjes die 'niet goed gebakken maar wel lekker' zijn en allround de geur van pis en puur geluk. Het begint allemaal NU NU NU met 3 Uurkes Vurraf, waar u helemaal niet bij hoeft te zijn om toch te kunnen ervaren dat Ons Samantke vanavond in de koffer duikt met Geert van de buurtgarage. 3 Uurkes Vurraf betekent: 3 uur lang planken om daarna pas écht de stad in te gaan. En HO carnaval draait helemaal niet om bier drinken, het draait om 'carnavallen'. En als u dat niet begrijpt, wordt het waarschijnlijk nooit wat met u beneden de rivieren. Live meekijken kan hier!
