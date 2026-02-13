achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

LIVE! De start van carnaval

Omdat het beneden de rivieren ook donders gezellig is

Het tweede jaarlijkse en hopelijk laatste topic over carnaval, het feest waarvoor Bert Brussen ieder jaar weer van een of andere vulkaan afdaalt om zich te laven aan oer-Hollandse turbogezelligheid, worstenbroodjes die 'niet goed gebakken maar wel lekker' zijn en allround de geur van pis en puur geluk. Het begint allemaal NU NU NU met 3 Uurkes Vurraf, waar u helemaal niet bij hoeft te zijn om toch te kunnen ervaren dat Ons Samantke vanavond in de koffer duikt met Geert van de buurtgarage. 3 Uurkes Vurraf betekent: 3 uur lang planken om daarna pas écht de stad in te gaan. En HO carnaval draait helemaal niet om bier drinken, het draait om 'carnavallen'. En als u dat niet begrijpt, wordt het waarschijnlijk nooit wat met u beneden de rivieren. Live meekijken kan hier!

Wij erkennen alleen...

Tags: carnaval, omroep brabant, bier, vasteloavend
@Mosterd | 13-02-26 | 15:00 | 100 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Paniek! Bel het Rode Kruis! Carnaval wordt fris

Hier hier hier er zitten ijsblokjes in m'n bier hey hey hey nee dat vind ik niet okee

@Mosterd | 12-02-26 | 18:30 | 103 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.