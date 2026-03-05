Bericht vanuit Groot-Brittannië, waar het goed gaat, en de werkende klasse nu zodanig geëmancipeerd moet worden dat ze stopt met hard werken, of misschien wel met werken in z'n geheel. De Labour-regering komt eindelijk met haar langverwachte advies omtrent het dekoloniseren debiliseren moderniseren van vacatureteksten. Die staan namelijk nog vaak bol van klassiek masculiene woorden als 'competitief' en 'ambitieus', waardoor mensen die niet competitief zijn en ook niet ambitieus niet eens de moeite nemen om te solliciteren, wat natuurlijk zonde is, want nu lopen bedrijven mensen mis die er nadrukkelijk met de pet naar gooien en alles wel best vinden. Ons zul je zoiets nooit horen zeggen maar in het Verenigd Koninkrijk noemen ze zulke mensen overigens: vrouwen.

Update 21:21 - Pro-Iraanse Iraakse Telegramkanalen spreken van een neergeschoten Amerikaanse piloot en vragen de bevolking aan hen uit te leveren. Meerdere Iraakse kanalen claimen nu dat de piloot gered is en in veiligheid gebracht is. DIT BERICHT IS ALS ZODANIG NOG NIET GEVERIFIEERD, maar wel al het noemen waard. Hier een vermeende video van in de verte een piloot aan zijn parachute in de lucht.

Update 21:28 - Al-Jazeera Breaking News spreekt ook van een neergeschoten piloot, maar beweert dat de piloot nog niet gevonden en veilig is. De piloot zou neergegaan zijn boven province Basra, dat grenst aan Koeweit.

Update 21:55 - Rudaw English schrijft dat de Iraakse politie ook aan hen bericht dat er een Amerikaans toestel neergeschoten is en ze op zoek zijn naar de piloot.

Update 22:16 - Video van Iraanse clustermunitie boven Israël, elk cluster bevat zo'n 2,5 kilo aan explosieven.

Update 22:27 - Amerikaanse officials ontkennen nu dat er een piloot neergeschoten zou zijn. Semantisch gezien laat dat nog steeds een deur open voor een crash zonder neergeschoten te zijn, maar gewoon door een andere omstandigheid. En voor de volledigheid, mocht die ontkenning kloppen, zou het in theorie altijd nog een Israëlische piloot kunnen zijn.

Update 22:47 - CENTCOM ontkent stellig dat er boven Basra, Irak, een vliegtuig neergegaan zou zijn: "Rumors are circulating on social media of a U.S. fighter jet shot down over Basra. These are baseless and NOT TRUE."

Naschrift 22:57 - OPMERKELIJK, de bovenstaande tweet door CENTCOM is een gewijzigde versie. Eerst stond er: "Rumors are circulating on social media of a U.S. fighter jet crash over Basra. These are baseless and NOT TRUE." Dit voedt speculatie dat er wel een toestel gecrasht is, zonder dat het actief neergeschoten werd.

Update 23:03 - Trump spreekt een aantal woorden over de operatie: "Operation Epic Fury is continuing to "totally demolish the enemy — far ahead of schedule and at levels that people have never seen before." "They have no air force, they have no air defense, all of their airplanes are gone, their communications are gone, missiles are gone, launchers are gone — about 60% and 64%, respectively." I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military, and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. Now is the time to stand up... and help take back your country."

Update 23:20 - Leiders van de Golfstaten adviseren Trump in privé de oorlog tegen Iran door te zetten, omdat ze bang anders bang zijn voor een gehavend maar intact, extreem vijandig regime aan hun grenzen.

Update 23:28 - Makkers we gaan slapen, tot morgenochtend.