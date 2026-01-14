Je zou bijna gaan denken dat landen die de EU verlaten weer zelf de baas zijn over hun eigen grenzen. Zo hebben de Britten de afgelopen dagen zowel Edwin Wagensveld als Mohamed Bajoor de toegang tot hun land geweigerd, en daar komt nu Eva Vlaardingerbroek bij. De rechtsfilosofe, bekend van internet, mag nu niet naar het Verenigd Koninkrijk komen, waardoor de Britten voor hun betrouwbare informatie over hoe het afbranden van de Vondelkerk eigenlijk een oorlogsdaad was volledig afhankelijk zijn van onderzoeksjournalist Tommie Robinson. Zoals ze daar zeggen: think before you post!