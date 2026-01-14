Ook Eva Vlaardingerbroek mag VK niet in
Het wordt nog gezellig daar
Holy sh*t.— Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) January 14, 2026
I’ve been banned from traveling to the UK. They revoked my ETA.
"Your presence in the UK is not considered to be conductive to the public good."
3 days after posting this about Starmer. https://t.co/NqWBtaTkZe pic.twitter.com/lm5lZgL2i7
Je zou bijna gaan denken dat landen die de EU verlaten weer zelf de baas zijn over hun eigen grenzen. Zo hebben de Britten de afgelopen dagen zowel Edwin Wagensveld als Mohamed Bajoor de toegang tot hun land geweigerd, en daar komt nu Eva Vlaardingerbroek bij. De rechtsfilosofe, bekend van internet, mag nu niet naar het Verenigd Koninkrijk komen, waardoor de Britten voor hun betrouwbare informatie over hoe het afbranden van de Vondelkerk eigenlijk een oorlogsdaad was volledig afhankelijk zijn van onderzoeksjournalist Tommie Robinson. Zoals ze daar zeggen: think before you post!
Britse overheid: "Dan gaan we dat regelen"
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
'Eva Vlaardingerbroek mogelijk bespioneerd', in ieder geval slachtoffer van spyware aanval
Wat een verhaal, maar Vlaardingerbroek zegt zelf dat haar zaak geen onderdeel is van een "Italiaans spionageschandaal"
Hoogste rechter VK geeft TERFs gelijk
Beeld: blije wijve