Van die dingen waarvan je gewoon op de hoogte bent als je GeenStijl er zo nu en dan, en het liefst wat vaker, op naslaat (doorscrolt). We schreven op 30 april jl. dat prominent conservatief influencer en allround duider Eva Vlaardingerbroek van geverifieerde Apple-accounts een mail en iMessage kreeg met het bericht dat haar iPhone het doelwit is van een persoonsgerichte, zeldzame en zeer geavanceerde spyware-aanval die miljoenen dollars kost. Het betrof een aanval met: "mercenary spyware", waarover deze pagina op Apple online staat. Apple meldde Vlaardingerbroek destijds het volgende: "Apple detected that you are being targeted by a mercenary spyware attack that is trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple Account [XXX]. This attack is likely targeting you specifically because of who you are or what you do. Although it’s never possible to achieve absolute certainty when detecting such attacks, Apple has high confidence in this warning — please take it seriously."

Nu is dus duidelijk dat ze inderdaad het slachtoffer is geworden van zo'n aanval. En wie dat naast Vlaardingerbroek ook serieus heeft genomen is de Italiaanse openbare aanklager, die al eerder een onderzoek is gestart en vandaag meldt dat Vlaardingerbroek een van de mensen is die mogelijk werden bespioneerd, zo lezen we met de vertaalknop in La Repubblica. Dit is echter een internationaal fenomeen en daarom zijn ook lieden en activisten van uiteenlopend politiek pluimage het slachtoffer geworden van de spyware (die is ontwikkeld door het Israëlische bedrijf NSO Group). Reactie van Eva Vlaardingerbroek op dit artikel in de Volkskrant (waarin van een Italiaanse Watergate wordt gesproken) leest u hieronder.