"De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft op 4 juni 2024 vastgesteld dat de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) gedurende een lange periode niet heeft voldaan aan de notificatieverplichtingen." Dat houdt dus in dat mensen die zijn afgeluisterd, in tegenstelling tot wat de wet voorschrijft, hier nooit meer iets van hebben gehoord. Normaal gesproken gebeurde dat 5 jaar nadat de afluisterpraktijken zijn gestopt. Nu zegt het CTIVD dat de MIVD het al 4 jaar vertikt om dit te doen.

De CTIVD, kent u die nog? Dat waren de lui die tot 1 juli de inlichtingendiensten AIVD en MIVD konden controleren (en dat sinds 1 juli niet meer kunnen ). Gelukkig was er in juni nog mankracht genoeg om de afluister- en andere spionagepraktijken van de MIVD onder de loep te nemen, en wat blijkt... DAT GAAT NIET GOED .

Dus stel, u bent in de ogen van de militaire inlichtingendienst rond 2013 bestempeld als een soort van eventueel mogelijk staatsgevaarlijk. Dan kan het zijn dat u zonder het te weten bent afgeluisterd. Kan he. Weten wij veel. Hoe dan ook, als u dit eventueel onterecht vond kunt u daar geen klacht over indienen. Heel gek dat de MIVD burgers die kans al jaren ontneemt. Je zou bijna zeggen dat ze van nature nogal graag buiten de lijntjes kleuren. Heel gek.

De CTIVD eist dat de MIVD op korte termijn laat weten wanneer de opbiecht-achterstand bij bespioneerde burgers wordt ingehaald. Ook moet de dienst "binnen zes maanden een toelichting geven op de wijze waarop de MIVD weer controle krijgt op dit proces." Als ze zich niet aan deze berisping houden, zijn er bij de CTIVD gelukkig genoeg mensen om ze stevig op de vingers... AH FUCK.