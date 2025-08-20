Stoelenboer adverteert bij RTL-bericht Zittend Nederland
briljant
Hoera! Nederland is Europees Kampioen zitten. We zitten 8.8 uur per dag, op onze reedt, te staren naar beeldscherm, televisie, excel-bestandjes, streaming, courant, boek, naar Samantha van de receptie. En dat is op werkdagen. Wie vrij, werkeloos, of anderszins toeslagenafhankelijk is zit de hele dag op de reedt nog meer beeldschermen cq formuliertjes en geraniums door te nemen. Wij kregen tijdens het zittend lezen van het RTL-bericht een schitterende advertentie voor EEN ZITSTOEL ter waarde van 795 euro. Ga d'r maar aan staan! Advertentievrij? PREMIUM GEENSTIJL
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
