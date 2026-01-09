Snelst groeiende baan van Nederland: PIETER VAN VOLLENHOVEN-CONFUSER
Wat een mooie baan
Ben jij bedreven in het totaal verwarren alsook ontroeren, verwonderen en opvrolijken van oude mensen, de dingen die voorbij gaan? Dan kun je in OVERAL aan de bak. LinkedIn heeft namelijk uitgezocht dat het wettige, rechtsgeldige en legitieme arbeidersberoep 'Pieter van Vollenhoven-confuser' een van de snelst groeiende beroepen van Nederland is. Dus studeer je AI-kunde? Dan is je kostje gekocht en een succesvolle carrière in het AI-Team verzekerd. Dat kostje gaat dan uiteindelijk wel ten koste van een hele generatie bejaarden, maar wat je eraan overhoudt is geld, plezier, eer, roem en een ontzettend gedreven team. Dus is oudjes laten dolen door het AI-woud, vol uitgestorven dino's, driekoppige inktvissen met zalmbenen, dakloze slakken met vleugels, mieren met slechte tafelmanieren, slangen met een eigen mening en onhandige pantoffels en hertjes die van darts kijken houden, iets voor jou, open dan snel LinkedIn en
ga aan de slag maak hier werk van.
Reaguursels
