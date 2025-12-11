achtergrond

Raar. Rutger Bregman verwijdert Insta-post over wat hij dit jaar allemaal door AI heeft laten doen

AI

GROK wat krijg je als je een kunstmatige schrijver kruist met AI?

Wij wilden dus laatst iets aardigs zeggen over Rutger Bregman, maar dat lukte toch niet helemaal goed omdat die jongen zijn posts op social media de hele tijd begint met "I wish I didn't have to share this" of "Never thought I’d be referencing Simba in my work". Vroeger kwamen die rare formuleringen omdat Bregmen zijn oneliners had afgekeken bij Amerikaanse schrijvers, maar nu wordt zelfs dat werk hem uit handen genomen door AI. Tenminste, dat leidden wij af aan Bregmans post op Instagram over zijn "GPT Wrapped", maar wie weet is het wel een grap (?), waar maken wij ons trouwens druk om, als je de wereld wilt verbeteren moet je gewoon de wonderen van de moderne techniek omarmen, mensen die dat niet doen zijn zolderkameridalisten met te weinig morele ambitie. Helaas is de post zojuist alweer verwijderd, vermoedelijk om een reden die ChatGPT nog aan het bedenken is. Wel geruststellend dat die zielloze bestsellers die Rut vóór de doorbraak van LLM's allemaal bij elkaar heeft zitten tikken in het vervolg prima door een algoritme geschreven kunnen worden. Screenshots na de breek.

Bregman keihard gedisst door AI

GeenStijl redacteur ruziet met AI

Translatio, Imitatio, Aemulatio, AI-autofellatio

English-> Dutch -> Rutger-ish

Dat is dus waarom die alinea's dood zijn vanbinnen

Zin in kunstmatige ambitie nu

Zou iemand die plagiaat pleegt, dit zo openlijk doen? Nou dan!

@Ronaldo | 11-12-25 | 16:56 | 46 reacties

