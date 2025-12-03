Bij het Amsterdam UMC nemen ze de wetenschap en AI kennelijk niet serieus. Anders kunnen niet verklaren wat voor lauwe reactie wij kregen op het nieuws dat het artikel Artificial intelligence to enhance hemodynamic management in the ICU door de hoofdredacteur van Intensive Care Medicine is ingetrokken omdat hij de inhoud van het artikel niet meer vertrouwt. GeenStijl schreef al eerder over dat artikel, waarvan professor Alexander Vlaar van het Amsterdam UMC de hoofdauteur is, omdat het vol zat met door AI gehallucineerde verwijzingen naar niet-bestaande artikelen. Dat zou volgens het Amsterdam UMC juist helemaal in orde komen omdat er een "correctie met de juiste verwijzingen" is ingediend. Het resultaat van die correctie is nu dus dat het complete artikel is ingetrokken omdat het niet betrouwbaar is.

We gaan die slappe hap van het Amsterdam UMC even kloosrieden hoor.

Het Amsterdam UMC schrijft: "We zien dat de editor en uitgever hebben bevestigd dat de onjuistheden in de referentielijst het gevolg zijn van een opmaakfout, ontstaan door het gebruik van AI bij de opmaak van de referenties, zoals toegestaan volgens de richtlijnen van het tijdschrift."

Nou dat zien wij helemaal niet. De editor en uitgever schrijven: "Additionally, concerns were raised that many of the listed references could not be verified in the scientific record. The authors have stated that these non-existent references resulted from the use of generative AI to convert the PubMed IDs of cited articles into a structured reference list. They have provided timestamped files to demonstrate this." Daar staat dus alleen dat de auteurs zeggen dat dit door AI komt, en dat ze bestanden hebben gestuurd om dit te aan te tonen. Dat betekent nog niet dat de editor en uitgever deze lezing bevestigen, de editor en de uitgever hebben namelijk besloten om het artikel in te trekken.

Gelukkig is er een eenvoudige oplossing om te kijken of die bestanden echt aantonen dat de verwijzingen eigenlijk naar andere artikelen waren, met de corresponderende PubMed IDs: maak ze openbaar. Dat heeft GeenStijl tot twee keer toe aan het Amsterdam UMC gevraagd, maar tot twee keer toe heeft een voorlichter dat geweigerd. Ze zegt dat de reactie, die wij nu aan het kloosrieden zijn, het enige is wat het instituut kwijt wil over deze kwestie.

"Zoals eerder aangegeven is er geen gebruik van AI geweest buiten wat toegestaan is door het tijdschrift. De auteurs zijn het om die reden niet eens met de keuze om het artikel terug te trekken omdat een publicatie van een correctie een passende reactie zou zijn. Dit is echter een beslissing van de redactie omdat, zoals zij aangeven, het review proces niet juist is doorlopen."

Ja duh. Tijdens dat reviewproces heeft niemand heeft gezegd HEE DEZE ARTIKELEN WAAR NAAR WORDT VERWEZEN BESTAAN HELEMAAL NIET. Nogal wiedes dat je concludeert dat dat proces niet goed is verlopen.

"Dit ligt echter buiten de invloedssfeer van de auteurs."

Oh wacht. Dit totale prutswerk vanwege een enorme fout van de auteurs, is 'buiten de invloedssfeer van de auteurs'. Het is zeker de schuld van AI...

"Wat ons betreft laat deze situatie vooral zien dat, alhoewel toegestaan, het gebruik van AI bij het schrijven, reviewen en publiceren van wetenschappelijke artikelen tot onverwachte fouten kan leiden. En dat zowel auteurs, reviewers als uitgevers moeten leren omgaan met de toepassing van deze nieuwe technologie."

Wat de editor en uitgever ook zeggen, en waar het Amsterdam UMC niet op ingaat, is: "As a result, the Editor-in-Chief no longer has confidence in the reliability of the contents of the article." Oftewel: de hoofdredacteur van het tijdschrift Intensive Care Medicine vertrouwt DE INHOUD van het werk van professor Alexander Vlaar niet. Maar het Amsterdam UMC kennelijk wel. Een geruststellende gedachte.