Moet je net Trump hebben, die is enorm begaan met iedereens reputatie en bovendien een groot tegenstander van het besmeuren en/of verdacht maken van anderen. Zoiets werkt alleen maar polariserend en dat moet je natuurlijk niet hebben. Bij zo'n rol hoort een zekere mate van waardigheid, jammer dat anderen dat niet kunnen respecteren. Daarom dus heeft de beste man maandenlang hemel en aarde bewogen om te voorkomen dat zijn verkiezingsbelofte werd waargemaakt. Afijn, in de grotendeels zwart geschminkte Epstein Files die vrijdag werden gepubliceerd dook Bill Clinton op een aantal foto's op en nu kiest juist Bill volle bak de tegenaanval: "What the Department of Justice has released so far, and the manner in which it did so, makes one thing clear: someone or something is being protected. We do not know whom, what or why. But we do know this: We need no such protection." Een paar uur terug werden overigens weer nieuwe documenten gepubliceerd, waarvan een aantal alweer verwijderd is. Dan gaat het internet natuurlijk internetten en voor je het weet heb je de poppen volledig aan het linedansen.