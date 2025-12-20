achtergrond

Epstein Files gedeeltelijk vrijgegeven, veel zwartgelakt, Bill Clinton in bad

Ach ja

Alle Epstein Files, nee, best behoorlijk veel volledig zwartgelakte pagina's blijven dapper weerstand bieden tegen iedereen die zich afvraagt wat er nou in godsnaam aan de hand is. Interessant zinnetje bij Fox News over die materie: "The Justice Department redacted the names and identifiers of victims. Fox News Digital has learned that the same redaction standards were applied to politically exposed individuals and government officials." Voorts was de bedoeling en wettelijke verplichting om gisteren alle Epstein Files vrij te geven, maar het werd slechts een gedeelte, want dat hele zwartlakken is natuurlijk taffes arbeidsintensief. Afijn, zijn eigen Chief of Staff Susie Wiles en Elon Musk gaven eerder al aan dat Trump er zelf in staat. Tot niemands verbazing, want de beste man heeft maandenlang hemel en aarde bewogen om te voorkomen dat zijn verkiezingsbelofte werd waargemaakt.

@Schots, scheef | 20-12-25 | 08:45 | 482 reacties

