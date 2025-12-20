Epstein Files gedeeltelijk vrijgegeven, veel zwartgelakt, Bill Clinton in bad
Ach ja
Alle Epstein Files, nee, best behoorlijk veel volledig zwartgelakte pagina's blijven dapper weerstand bieden tegen iedereen die zich afvraagt wat er nou in godsnaam aan de hand is. Interessant zinnetje bij Fox News over die materie: "The Justice Department redacted the names and identifiers of victims. Fox News Digital has learned that the same redaction standards were applied to politically exposed individuals and government officials." Voorts was de bedoeling en wettelijke verplichting om gisteren alle Epstein Files vrij te geven, maar het werd slechts een gedeelte, want dat hele zwartlakken is natuurlijk taffes arbeidsintensief. Afijn, zijn eigen Chief of Staff Susie Wiles en Elon Musk gaven eerder al aan dat Trump er zelf in staat. Tot niemands verbazing, want de beste man heeft maandenlang hemel en aarde bewogen om te voorkomen dat zijn verkiezingsbelofte werd waargemaakt.
Dit dus
Wow. The truth about whether Epstein killed himself might be right here in this newly released file. https://t.co/0R7IWjNqOx— Tim Miller (@Timodc) December 19, 2025
Nu is Michael Jackson echt te ver gegaan
Photos revealed as part of today’s release of the Epstein File by the Justice Department, show Jeffrey Epstein with both President Bill Clinton and American singer-songwriter Michael Jackson. pic.twitter.com/06kHY0AWzo— OSINTdefender (@sentdefender) December 19, 2025
Speels!
Gezelli
Gezelli (II)
Speels (II)
Gezelli (III)
Marjorie Taylor Omtzigt
My goodness, what is in the Epstein files?— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) December 19, 2025
Release all the files.
It’s literally the law.
Gezelli (IIII)
Gezelli (IIIII)
Speels (III)
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Huh. Een normaal opiniestuk in de New York Times over de 'aanval op Europa' van Donald Trump
Wacht wacht wacht dit is niet de bedoeling
KIJKTIP - Voorheen QAnon-congreslid Marjorie Taylor Greene distantieert zich van MAGA
Weinig hersencellen, wel ballen
Trump benadrukt nogmaals dat Poetin graag vrede wil, daadwerkelijke vrede nog niet in zicht
En het pad naar die daadwerkelijke vrede vooralsnog eveneens onduidelijk
Sad. BBC censureert lezing Rutger Bregman
BBC, the most censorious public broadcaster in British history
Feynman en/of Feiten – 28 punten richting nieuwe oorlogen
De koude oorlog is warmer dan ooit, en is niet alleen
Trump tekent voor vrijgeven Epstein-files, moet binnen 30 dagen gebeuren
Alle Epstein-files? Neen, niet alle Epstein-files
De GeenStijl Podcast. Trump vs Epstein, JW "Broken Veteran" vs Sophie Straat, Kanye West vs Kanye West, ouders vs het Sinterklaasjournaal
Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke