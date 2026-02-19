Eerste raakte hij zijn prinstitel kwijt en nu ook al zijn vrijheid. Tjonge! Andrew Mountbatten-Windsor is door agenten zojuist gearresteerd bij zijn huis in Sandringham. Het gaat om misconduct in public office in zijn rol als prins - om ambtsmisdrijven, kortom. Politie laat er verder weinig over los maar dit zat er al een beetje aan te komen natuurlijk, gezien het feit dat uit de laatste Epstein files lijkt te blijken dat de man vertrouwelijke informatie lekte en misbruikte.

Update His royal majesty highness the KING reageert: "The law must take its course."