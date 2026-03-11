Weejoweejoweejo. De niffo's hebben weer rwina gezet en ditmaal was het herres in Utrecht. In de wijk Overvecht heeft gisteravond een groep van VIJFTIG man de politie belaagd met vuurwerk na de achtervolging en aanhouding van een scooterrijder, waarvan onbekend is waarom hij werd achtervolgd en is aangehouden. Nadat de politie optrad op met groot machtsvertoon zich terugtrok, stond ineens een stadsbus die kwam aanrijden vooraan in de vuurlinie. De bus is zo goed als volledig vernield door het straatgeweld. Het oproer ontstond rond 23:00 en hield aan tot ongeveer 01:00. De politie heeft alle 50 raddraaiers aangehouden zegt dat de agressie "onacceptabel" is en "een gevolg" krijgt. Gedeputeerde André van Schie, die vanochtend sprak met de Utrechtse buschauffeurs over het geweld, kwam ook met harde woorden: "Ik erger mij er kapot aan. Maar ik denk dat het iets is waar we als maatschappij ook wel iets over te vinden hebben." Zo. Een verklaring die de busslopende en vuurwerkwerpende onverlaatjes ongetwijfeld de koude rillingen bezorgt.