Het was natuurlijk al niet leuk meer toen de pseudopolitieke partij AVROTROS (Antisemitische Vereniging Radio Omroep Televisie & Radio Omroep Stichting), de lange arm van Hamas in Nederland, de digitale penetratie van een zooi Rode Lijn-natuurwijnidealisten opvatte als de overhandiging van een morele aanvoerdersband, en derhalve Jodenhaat liet prevaleren boven gewoon een kek televisieprogrammaatje maken over een hysterisch vlaggetjesparade waar een stuk of dertig gays belachelijke liedjes de wereld in slingeren. Het was namelijk wél leuk om te kijken en we hadden veel lol met het maken van Liveblogs (soort Iran Liveblog maar dan anders), maar hey, het mag niet van Taco Zimmerman van de AVROTROS, want we moeten net als de AVROTROS maar een hekel hebben aan Israël en aan Joden. En nu gaat het extreem belegen duo Dinges en Dinges het Songfestival presenteren - misschien kunnen we het 'ministerie van Gezondheid' van Hamas de punten namens Nederland laten doorgeven? Wij gaan helemaal niet meer kijken. Ze steken die uitzending maar lekker in hun tunnel.