Hadden wij even helemaal gemist, die driedelige AvroTros-serie eind 2025 over het lot van vrouwen in Afghanistan, onder leiding van de Afghaans-Nederlandse journalist Hila Noorzai, en dat blijft voorlopig zo, want de NPO heeft de hele zooi inmiddels weggejorist. Een van de vrouwen die prominent in beeld kwam is namelijk een gevechtscoach, die nadien wegens 'het beoefenen van sport' is gearresteerd door de Taliban, want van de Taliban mag je precies geen moer. Het lijkt er bovendien op dat dit te maken heeft met nalatig (om maar niet zeggen schofterig, om maar niet te zeggen levensgevaarlijk) handelen van AvroTros. Een BNNVARA-journalist met bronnen in de regio meldt op LinkedIn: "Na de publicatie van de documentaire werd Khadija Ahmadzada acht dagen geleden gearresteerd, zo vertelt een bron uit Herat aan mij. Volgens diezelfde bron was het plan dat de documentaire vóór de uitzending zou worden gedeeld met de sporters en pas met hun goedkeuring zou worden uitgezonden. Ondanks herhaalde beloften hebben zij de documentaire echter nog steeds niet gezien. En hebben ze geen idee hoe de documentaire eruitziet!"

Als dit allemaal klopt is het natuurlijk supersympathiek van de AvroTrots dat ze de Taliban een handje te helpen, maar het roept wel de vraag op of dit per se van belastinggeld had moeten gebeuren. Interessante materie!