Hadden wij even gemist omdat we heel woke onze vrouw niet in elkaar aan het timmeren waren, maar er is dus een plek waar de traditionele familiewaarden van weleer wél gewoon gerespecteerd worden. Afghanistan! 's Zomers werkelijk voortreffelijk weer, authentieke lokale cultuur die nog amper afgekalfd is door globalisering, prachtig landschap, lekker eten ook, rijst met allemaal kruiden en heel veel knoflook en ui en gehaktballetjes en zo. En als het vrouwtje dat dan verpest, NOEM JE DIT RUL, PROEF ZELF EVEN ACHTERLIJK VARKEN, DIT IS NIET RUL, kan dat gelukkig subiet bestraft worden met een pak rammel, en als de kinderen dan beginnen te mekkeren, krijgen die ook meteen een paar kaakstoten. Bekken dicht! De Taliban, bekend van GeenStijl, maakten vooralsnog vooral naam als verbiedende entiteit (schaken, school voor meisjes, werken voor vrouwen, vrouwensport, vrouwen in parken, boeken geschreven door vrouwen in het curriculum, popmuziek, Valentijnsdag, te korte baarden, nieuwsmedia die beelden van levende wezens publiceren (?), voorbehoedsmiddelen, computerspelletjes, door vrouwen gerunde restaurants, niet-turquoise taxi's, buitenlandse tv-series, en schoonheidssalons), maar nu zien we ook het andere gezicht van de beweging, de constructieve, liberale kant, niet alleen maar afbreken maar ook heel nadrukkelijk opbouwen en het goede in de mens faciliteren. Als volgt: slavendrijvers, in casu echtgenoten, mogen natuurlijk best slaven, in casu echtgenotes, een paar corrigerende tikken geven. Daar zit uiteraard een grens aan, het zijn geen bruten ("Regarding violence against women, Article 32 states that only if the husband beats the woman with a stick and this act results in severe injury such as 'a wound or bodily bruising', and the woman can prove it before a judge, will the husband be sentenced to fifteen days' imprisonment"). Mooi spul!

Enniehoe, zin in gehaktballen nu.