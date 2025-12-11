Progressief beleid! Oostenrijk verbiedt hoofddoek op school voor meisjes tot 14 jaar
Het kan wél
De hijab, de al-mira, de khimar, of, zo u wil, de hoofddoek. Volgens Femke Halsema zijn ze nog het meest vergelijkbaar met een baard, maar dat is gek want we zien doorgaans heel weinig 12-jarigen met volle baarden rondlopen op schoolpleinen. Jonge kopvodinnen zijn daarentegen behoorlijk prominent aanwezig in het straatbeeld van menig oude volkswijk. Uiteraard omdat ze daar allemaal geheel vrijwillig voor kiezen, een beetje zoals sommige homojongens uit refodorpen zich vrijwillig voor een trein gooien. Afijn, in Oostenrijk is de zon weer gaan schijnen en worden die hoofddoekjes vanaf volgend schooljaar verboden op scholen voor meisjes jonger dan 14 jaar. Tenminste, als er geen streep door de wet gaat bij het constitutionele hof, zoals dat bij een verbod voor hoofddoekjes bij basisschoolkinderen (!) in 2019 wel gebeurde. Als aanvulling op het verbod wil de regering voorlichtingscampagnes over gelijkheid en zelfbeschikking op scholen. Klinkt allemaal walgelijk discriminerend!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Marokkaanse feminist 2,5 jaar de bak in om 'Allah is lesbisch'-shirt
Zijn profeet hield in ieder geval van jonge meisjes, geen idee hoe dat met good ol' Allah zelf zat
TK Live - Plenair Debat over VUURWERKVERBOD
Hahaha. Jesse Klaver in Vak K
VVD DRAAIT, is nu voor algeheel landelijk vuurwerkverbod, wetsvoorstel genoeg steun
Het enige vuurwerk dat ze toestaan zijn de oneliners van Yeşilgöz
TK LIVE - Het Vuurwerkverboddebat
sterretje in je broekje
Vuurwerkshows op losse schroeven, algeheel vuurwerkverbod in 19 gemeenten
Nieuwsjaarsduik ook al afgelast MAG JE NOG WEL STERVEN IN NEDERLAND behalve aan euthanasie bij ondraaglijk psychisch leed of zodra je 70 wordt
Al-NOSra: 'Taliban is niet de ware islam'
Ah okee want de islam is vrede natuurlijk