De hijab, de al-mira, de khimar, of, zo u wil, de hoofddoek. Volgens Femke Halsema zijn ze nog het meest vergelijkbaar met een baard, maar dat is gek want we zien doorgaans heel weinig 12-jarigen met volle baarden rondlopen op schoolpleinen. Jonge kopvodinnen zijn daarentegen behoorlijk prominent aanwezig in het straatbeeld van menig oude volkswijk. Uiteraard omdat ze daar allemaal geheel vrijwillig voor kiezen, een beetje zoals sommige homojongens uit refodorpen zich vrijwillig voor een trein gooien. Afijn, in Oostenrijk is de zon weer gaan schijnen en worden die hoofddoekjes vanaf volgend schooljaar verboden op scholen voor meisjes jonger dan 14 jaar. Tenminste, als er geen streep door de wet gaat bij het constitutionele hof, zoals dat bij een verbod voor hoofddoekjes bij basisschoolkinderen (!) in 2019 wel gebeurde. Als aanvulling op het verbod wil de regering voorlichtingscampagnes over gelijkheid en zelfbeschikking op scholen. Klinkt allemaal walgelijk discriminerend!