Eerst kwamen ze voor het roken in ziekenhuizen, en we zeiden niets, omdat we niet verzekerd zijn. Vervolgens knipper je twee keer met je ogen en valt er niets meer te vieren op nieuwjaarsavond. Want WE zijn inmiddels van cultuurvolk gereduceerd tot Brussels systeemplafond. De 'liberalen' zijn omgepraat, steunen nu het GroenLinks/PvdA/PvdD-wetsvoorstel 'veilige jaarwisseling' en daarmee is de weg vrij voor een landelijk algeheel vuurwerkverbod. De VVD is akkoord mits voldaan wordt aan drie voorwaarden: 1) een effectief handhavingsplan van politie en gemeenten, 2) dat de burgemeester een ontheffing kan geven aan een vereniging die op lokaal niveau consumentenvuurwerk afsteekt en 3) de vuurwerksector op een "eerlijke en nette manier gecompenseerd wordt" voor deze standrechtelijke executie van hun branche. En daarom NEXIT ook al heeft dat er NIKS mee te MAKEN.