In Vrij Nederland krijgen we zowaar een bijzonder onsamenhangend essay van de Grote Linkse Leider Frans Timmermans voorgeschoteld. Daarin is hij boos, radeloos en werpt hij de kiezer een laatste redmiddel toe voor het behoud van de democratie: een rode roos. Zijn pijlen richt hij vooral op de roos op VVD-leider Yesilgöz, die "de architect van dit kabinet" wordt genoemd en tegen wie hij de VVD en haar achterban wil opzetten. Maar hoe hij dat doet, met kunstgrepen als oude stukjes en uitspraken van oude VVD'ers opdiepen, getuigt van een onbeholpenheid en treurige zwakte die hij als oppositieleider in de Tweede Kamer al zo vaak tentoonspreidt. Dat resulteert in een mengelmoes van persoonlijke aanvallen op Yesilgöz en Timmermans' nietsontziende furie richting zijn vijanden op het wereldtoneel Poetin en Trump (lezen het stuk niet), en dan is het natuurlijk maar een kleine stap naar misschien wel zijn allerergste kwelgeest: Geert Wilders. Om dan maar te eindigen met een soort betoog over waarom Groenlinks-PvdA de oplossing is voor alle problemen in de wereld.

Ja nu kunnen natuurlijk we stap voor stap, bewering voor bewering, zin voor zin nalopen waar het misgaat in het stuk zich tot alles en iedereen richt maar dat geen VVD'er (behalve Nijpels en Weisglas) zal lezen. Zoals bij het totaal links laten liggen van het gevaar Iran, het vergeten te benoemen dat vrede tussen Rusland en Oekraïne onder Trump toch echt wel ietsjes dichterbij is dan onder Biden, het waarschuwen dat 'de autocraten' NU de aanval openen terwijl hij in hetzelfde stuk zegt dat ze dat allang hebben gedaan en bijvoorbeeld de afname van de bereidheid naar elkaar om te zien in Nederland toe te schrijven aan verschillen tussen arm en rijk, terwijl iedereen aanvoelt dat we juist op cultureel vlak compleet uit elkaar groeien samenleving. Zie het feit dat er elk jaar tienduizenden mensen binnenkomen waarvan er velen helemaal niet zitten te wachten op omkijken naar elkaar en waarvan een hoop vaak ook nog eens meer hebben met knuffels stelen en rampartijen op Scheveningen dan een een touwtje uit de brievenbus (goh waarom doet rechts het electoraal zo goed). Maar we willen Timmermans niet alle hoop ontnemen, want hij ligt al zo onder vuur in eigen kring en het is vrij knap dat hij het nu eens niet over zichzelf heeft. Alleen was dit essay meer iets voor november 2023 geweest. Enfin, tip voor de volgende keer: op tijd zijn en houd het bij tien punten.