Gemeente Amsterdam, eigenaar van De Dam, gaat AANGIFTE doen tegen de poepvervelende Dambekladder. De Onverlaat met jurk, JBL-speaker en raar haar kalkte "never again is now" op ons Schitterende War Memorial in Onze Hoofdstad tijdens alweer een zinloos ProPallie-feestje op De Dam. En meneer mag zich daar nu voor verantwoorden. Fuck Around, Find Out, heet dat in internettermen. Dambekladder werd al snel herkend als COSTAS VERMEER, een bekende uit het Amterdamse gay-circuit. Het is nog niet bekend welke beruchte strafrecht-advocaat de verdediging van Vermeer op zich gaat nemen, of dat HAMAS een zeilschip stuurt naar Sail Amsterdam om Costas Vermeer (X-dossier) uit de geile matrozenklauwen van Het OM te redden. Later meer.