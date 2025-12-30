achtergrond

Hoe Kerst verdween in Ter Apel

help ff zoeken

Hee, dat is raar. Gewoon twee dagen FOETSIE. En wat voor dagen. Eerste Kerstdag én Tweede Kerstdag. Zomaar opeens poef weg. Was het te offensief, beledigend, confronterend? Was er niemand in Ter Apel om het aantal logeetjes te tellen. Zat iedereen in de gratis pendelbus naar Emmen om gratis inkopen te doen bij de plaatselijke MKB? Had COA-baas Milo Schoenmaker het te druk met afscheidsinterviews? Komen we er ooit nog achter? Schrale troost alsook goed nieuws. Er hoefde in de laatste week van het jaar geen 50.0000 euro boete betaald te worden door het COA wegens teveel aanmeldiërs in het aanmeldcentrum. En de asielinstroom DAALT!

Tot volgend jaar!

@Pritt Stift | 30-12-25 | 17:00 | 77 reacties

