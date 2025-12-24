"Hoe extreemrechts kerst stal"
De kop is natuurlijk een draai aan dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas, en langs die lijn kwamen we er hedenochtend achter dat 'the Grinch' in het Nederlands de GNIEP heet, dus 2025 kwam op de valreep toch nog goed. De inhoudelijke strekking van het kerstartikel door het keurige Politico.eu: sinds Europese kerstmarkten met 'hostile vehicle mitigation'-obstakels beschermd moeten worden tegen de islam op wielen viert de rechterflank kerst iets demonstratiever dan voorheen, omdat het nu eenmaal het laatste breedgedragen culturele ankerpunt is. En daar stelt
Hoe Dubai kerst stal
Introducing the Sleigh380. Santa's going long-haul this year!— Emirates (@emirates) December 23, 2025
Merry Christmas from Emirates. 🎅🎄🎁 pic.twitter.com/RqsHdcqAQC
Niet onopmerkelijk nee
Muslim country airline: “Merry Christmas.”— InvestorFromEurope (@TheDealMakerGuy) December 23, 2025
European airline: “Happy Holiday Season.”
What happened to Europe? pic.twitter.com/yskApJBE0u
