De kop is natuurlijk een draai aan dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas, en langs die lijn kwamen we er hedenochtend achter dat 'the Grinch' in het Nederlands de GNIEP heet, dus 2025 kwam op de valreep toch nog goed. De inhoudelijke strekking van het kerstartikel door het keurige Politico.eu: sinds Europese kerstmarkten met 'hostile vehicle mitigation'-obstakels beschermd moeten worden tegen de islam op wielen viert de rechterflank kerst iets demonstratiever dan voorheen, omdat het nu eenmaal het laatste breedgedragen culturele ankerpunt is. En daar stelt Reddit Politico dan weer tegenover: "The irony, critics note, is that many Christmas traditions are relatively modern, shaped as much by commerce as by religion. Yet Christmas remains politically potent precisely because it is emotive, tied to family rituals, childhood memories and local identity." Weet u waar kerstmarkten overigens niet beveiligd hoeven te worden? Polen, Hongarije, Roemenië en DUBAI. Maak daar verder van wat u wil.