achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

"Hoe extreemrechts kerst stal"

GOEDEMORGEN LEKKER LUCHTIGE KERSTAVONDOCHTENDOPENING

De kop is natuurlijk een draai aan dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas, en langs die lijn kwamen we er hedenochtend achter dat 'the Grinch' in het Nederlands de GNIEP heet, dus 2025 kwam op de valreep toch nog goed. De inhoudelijke strekking van het kerstartikel door het keurige Politico.eu: sinds Europese kerstmarkten met 'hostile vehicle mitigation'-obstakels beschermd moeten worden tegen de islam op wielen viert de rechterflank kerst iets demonstratiever dan voorheen, omdat het nu eenmaal het laatste breedgedragen culturele ankerpunt is. En daar stelt Reddit Politico dan weer tegenover: "The irony, critics note, is that many Christmas traditions are relatively modern, shaped as much by commerce as by religion. Yet Christmas remains politically potent precisely because it is emotive, tied to family rituals, childhood memories and local identity." Weet u waar kerstmarkten overigens niet beveiligd hoeven te worden? Polen, Hongarije, Roemenië en DUBAI. Maak daar verder van wat u wil.

Hoe Dubai kerst stal

Niet onopmerkelijk nee

Tags: kerst, extreemrechts, GNIEP
@Spartacus | 24-12-25 | 08:30 | 20 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

LIVE. Het grote Elsfest-debat

De boomers hadden de krakersrellen, wij hebben Elsfest

@Schots, scheef | 25-09-25 | 10:16 | 705 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.