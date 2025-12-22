achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Nederland EU's grootste importeur en exporteur van KERSTBALLEN EN VERSIERING

goedemorgen we zijn zo extreem terug

Geweldig nieuws op deze koudste kerst in 15 jaar: WE zijn marktleider. Importeren, exporteren en alles daartussenin, al ligt er niet gek veel tussenin. Het CBS schrijft: "De export van kerstartikelen was in 2024 goed voor 40 procent van het totaal hiervan in de Europese Unie. Dit zijn bijna allemaal geïmporteerde artikelen die via Nederland naar een ander land gaan. 81 procent van de kerstartikelen komt uit China." Oftewel, die export is doorgevoerde import, het wordt hier niet gemaakt. Nederland importeerde in 2024 €240 miljoen aan gezelligheid, en exporteerde €268 - maar liefst 19% meer dan 2023. De helft van die groei werd overigens verklaard door verhoogde export aan Duitsland, want die weten waar je kwaliteit vandaan haalt. Maar makkers even, beetje zin in de mooiste dagen van het jaar?

toegift

Tags: kerst, export, ballen
@Spartacus | 22-12-25 | 08:30 | 81 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

MANNEN in het Stamcafé

wacht waarom bestaat er eigenlijk een internationale mannendag

@Schots, scheef | 19-11-25 | 22:00 | 401 reacties

Het is tijd. KERSTBOMENGEKTE BEGONNEN

Stockfoto: een doodnormaal Hollands gezin in woonkamer met kerstboom

@Mosterd | 28-11-24 | 10:35 | 144 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.