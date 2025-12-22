Nederland EU's grootste importeur en exporteur van KERSTBALLEN EN VERSIERING
Geweldig nieuws op deze koudste kerst in 15 jaar: WE zijn marktleider. Importeren, exporteren en alles daartussenin, al ligt er niet gek veel tussenin. Het CBS schrijft: "De export van kerstartikelen was in 2024 goed voor 40 procent van het totaal hiervan in de Europese Unie. Dit zijn bijna allemaal geïmporteerde artikelen die via Nederland naar een ander land gaan. 81 procent van de kerstartikelen komt uit China." Oftewel, die export is doorgevoerde import, het wordt hier niet gemaakt. Nederland importeerde in 2024 €240 miljoen aan gezelligheid, en exporteerde €268 - maar liefst 19% meer dan 2023. De helft van die groei werd overigens verklaard door verhoogde export aan Duitsland, want die weten waar je kwaliteit vandaan haalt. Maar makkers even, beetje zin in de mooiste dagen van het jaar?
