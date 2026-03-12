LIVEBLOG 29. Statement Khamenei staatstelevisie: 'Stoppen niet met wreken bloed van martelaren, Straat van Hormuz moet gesloten blijven'
Al weten we niet eens of hij nog leeft
Er is nog veel onduidelijk over het lot van de nieuwe opperleider van Iran, Khamenei jr., die in coma zou liggen na een Amerikaans-Israëlische aanval, en daarbij ook een been verloren zou hebben. Dat nieuws komt echter van de boulies van The Sun en de Daily Mail en niet per se van een van de gekende mediakanalen. Iraanse staatsmedia communiceerden in ieder geval trots dat Mojtaba voor het eerst iets zou mededelen in het openbaar. Dat gebeurde zojuist. Niet op beeld, maar middels een uitgeschreven statement dat door een parasol werd voorgelezen op de staatstelevisie. De sleutelpunten: we stoppen niet met het wreken van het bloed van de martelaren, de Straat van Hormuz moet gesloten blijven, bases van de VS in de regio moeten sluiten of worden aangevallen en we kunnen 'indien nodig andere fronten openen'. Waar Khamenei is, of hoe hij eraan toe is, geen woord. Maar dat komen we vast spoedig te weten. U volgt het weer, hieronder.
Update 15:05 - Was ook de laatste update in het vorige liveblog maar voor de mensen die nu pas inschakelen: het Nederlandse fregat Zr.Ms. Evertsen, dat door Nederland naar Cyprus wordt gestuurd om de boel te beschermen tegen Iran, beschikt niet over een werkend kanon. Zo kennen we Nederland weer!
Update 15:40 - Ook belangrijk: brand op de USS Gerald R. Ford (deze knaller), niet vanwege een Iraanse raket, maar door een fik in de wasruimte. Nul doden.
Update 16:18 - Trump zegt dat het nationale voetbalteam van Iran welkom is op het WK voetbal in de VS, maarrrr: "I really don’t believe it is appropriate that they be there, for their own life and safety." Het is een soort waarschuwing, of een dreigement, afhankelijk van hoe je het bekijkt.
Update 16:24 - Volgens de Britten is het 'duidelijk' dat Iran mijnen legt in de Straat van Hormuz. Daar is Trumpie niet blij mee.
Update 16:30 - Another one bites the dust. IDF kondigt aan dat het de commandant en andere hooggeplaatsten van de Imam Hossein Division, een Iraanse militie die samenwerkt met Hezbollah, heeft gedood in Libanon.
Update 16:43 - Pohh beeld van een raket die inslaat op een flatgebouw in, naar verluidt, het centrum van Beiroet. IDF roept nu op tot evacuaties in het centrum wegens een luchtaanval die aanstaande is.
The first statement from Iran's new Supreme Leader. pic.twitter.com/Pat6gmA58T— Trey Yingst (@TreyYingst) March 12, 2026
A U.S. Air Force KC-135 Stratotanker refuels a U.S. Navy F/A-18F Super Hornet over the middle east during Operation Epic Fury. pic.twitter.com/3z9UzXyLt9— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026
